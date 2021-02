0 Facebook Napoli, gruppo di ristoratori blocca il lungomare per protesta: “Fateci lavorare” Cronaca 26 Febbraio 2021 11:49 Di redazione 1'

Un gruppo di circa cento ristoratori e lavoratori del settore del catering e degli hotel ha appena bloccato la strada alla fine del lungomare di Napoli, in via Nazario Sauro. I lavoratori erano dalle nove dinanzi la sede della Regione a protestare per il completo blocco del settore.

Lungomare di Napoli bloccato

Dopo due ore senza risposte si sono spostati a bloccare il traffico sedendosi per terra e mettendo bidoni in strada. Davanti a loro la polizia di stato. Il blocco sta provocando diversi problemi di traffico nella zona centrale di Napoli. Molti gli autobus fermi in attesa che sia sciolto il blocco e possano riprendere la normale circolazione.