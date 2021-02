0 Facebook Ilaria, la figlia di Gigi D’Alessio, fa impazzire i suoi follower: foto sensuali e boom di like Spettacolo 24 Febbraio 2021 14:11 Di redazione 2'

Ilaria D’Alessio conquista i followers su Instagram. La figlia di Gigi D’Alessio, 25 anni, è molto legata al padre e, secondo alcune indiscrezioni, presto potrebbe iniziare a muovere i primi passi nel mondo della televisione italiana. Brillante studentessa, nel 2017 ha conseguito la laurea con ottimi voti, motivo di grande orgoglio per il cantante napoletano.

La figlia di Gigi D’Alessio conquista il pubblico

Ancora non si sa cosa farà nel mondo dello spettacolo, ma la grinta e la bellezza non le mancano. Le ultime foto condivise sul suo profilo Instagram hanno conquistato i suoi tanti follower. In particolare una, scattata con un gioco di luci che ricrea l’effetto vedo no vedo, ha letteralmente mandato in delirio i suoi ‘seguaci’. Allo scatto, la piccola di casa D’Alessio ha aggiunto il commento: “L’armonia del corpo femminile“.

Tantissimi i complimenti che Ilaria D’Alessio riceve quotidianamente. Giovane, simpatica e intelligente, ora bisognerà attendere per capire cosa farà nel mondo dello spettacolo. Ma a giudicare dai like ricevuti, il successo per lei potrebbe essere dietro l’angolo.

Il post di Ilaria D’Alessio