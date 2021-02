0 Facebook Le inutili telefonate della moglie, poi le torture e la morte: come è morto Andrea Baldi Come è morto Andrea Baldi. L'imprenditore è stato trovato questa mattina senza vita all'interno della sua auto: il cadavere era carbonizzato Cronaca 24 Febbraio 2021 14:04 Di redazione 2'

Sarebbe stato torturato e il suo corpo martoriato prima di essere stato dato alle fiamme. Secondo quanto riportato da Il Meridiano News sarebbe stata orribile la morte di Andrea Baldi, il commerciante trovato senza vita ad Afragola nella sua auto.

Il cadavere della vittima era carbonizzato. La prima ipotesi seguita dagli investigatori sarebbe quella dell’omicidio. Ma gli inquirenti non hanno tralasciato alcuna ipotesi e stanno battendo anche la pista del possibile suicidio.

Come è morto Andrea Baldi

La vicenda

Ad Afragola (località in provincia di Napoli), nel parcheggio di un centro commerciale, è stato ritrovato il corpo senza vita di un uomo. A chiamare la polizia che è giunta sul posto è stata una guardia giurata in servizio, la quale ha segnalato la presenza di una persona all’interno di una macchina parcheggiata. Il medico legale è atteso sul posto per stabilire le cause della morte.

Chi era Andrea Baldi

La vittima, come riportato da Teleclub, è stata identificata. Si tratterebbe del commerciante Andrea Baldi. Quest’ultimo era titolare di un’ottica e anche direttore generale della Frattese Calcio, nonché opinionista di trasmissioni sportive.

Secondo quanto pubblicato da Nano Tv, Baldi si sarebbe allontanato da casa con la sua auto senza dare alcuna notizia. Inutili le chiamate della moglie. Ancora incerta la dinamica della vicenda: gli investigatori stanno accertando se si sia trattato di omicidio o suicidio. In ogni caso il movente è al momento sconosciuto.