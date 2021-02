0 Facebook Nonna Livia percorre 15 km a piedi per andare a vaccinarsi contro il Covid News 23 Febbraio 2021 12:48 Di redazione 2'

Nonna Livia, 86 anni, percorre a piedi 15 km per vaccinarsi contro il Covid. La storia di questa signora arriva da Calitri, un piccolo paesino in provincia di Avellino. La donna, vedova e con un figlio malato, ha ricevuto qualche giorno fa la chiamata per ricevere la prima dose del vaccino Pfizer.

Nonna Livia percorre 15 km a piedi per andare a vaccinarsi contro il Covid

Il centro nel quale la signora Livia si sarebbe dovuta recare si trova a Bisaccia, distante circa quindi chilometri da dove vive la signora. L’appuntamento era per le 13, a quel punto la signora Livia, nonostante avesse avuto l’offerta di un passaggio da parte di una vicina, ha deciso di avviarsi di buon mattino a piedi.

Verso le 7 e 30 si è messa in marcia ed è arrivata al centro dopo circa 4 ore. Non è stata una passeggiata semplice, al di là dell’età della signora e della distanza. Infatti quando la donna è giunta all’appuntamento si è resa conto di aver sbagliato posto. A quel punto gli operatori presenti hanno offerto un panino e dell’acqua alla nonnina e hanno contattato la polizia municipale per accompagnarla nel luogo esatto.

Il comandante della Municipale Gerardo Rollo, insieme agli assistenti sociale del comune, hanno fatto il possibile per aiutare la signora Livia. “Le abbiamo chiesto come fosse arrivata a Bisaccia. Ha confermato di aver percorso la strada a piedi e di essersi fatta accompagnata solo nel tratto finale“, ha raccontato un operatore.

“Conosciamo la signora e non è la prima volta che percorre a piedi il tratto di strada tra i due comuni. È una di quelle anziane che sembra avere, è proprio il caso di dirlo, una marcia in più. Sono abituate ai sacrifici e alla fatica fisica. Per loro quindici chilometri a piedi sono una passeggiata di salute“, ha detto il comandante Rollo.

La donna ha potuto fare la sua dose di vaccino, poi i volontari della Misericordia di Calitri hanno riportato l’anziana a casa.