Serena Rossi con il compagno sul set di Mina Settembre: "Imbarazzante e innaturale quando baciavo altri partner" Spettacolo 9 Febbraio 2021

Mina Settembre è Serena Rossi, l’attrice napoletana protagonista della serie di successo che Raiuno proporrà fino al 14 febbraio, data dell’ultima puntata. Liberamente tratta dai racconti di Maurizio De Giovanni, la serie racconta una donna di oggi, con tutte le sue sfaccettature. “Amo Mina Settembre perché è allo stesso tempo forte e fragile”, l’attrice al settimanale “Elle”. “È molto fragile nel privato perché ha una situazione sentimentale ingarbugliata: si è appena separata dal marito e nel consultorio in cui lavora arriva un nuovo ginecologo che la mette in crisi. Come se non bastasse ha da poco perso il padre al quale era molto legata ed è costretta a tornare a vivere a casa con la madre terribile, poco amorevole nei suoi confronti. Nonostante questo, sul lavoro è una leonessa, determinata nell’aiutare le persone, molto empatica e con la grandissima dote di saper ascoltare senza giudicare”.

Sul set della fortunata serie c’è anche il compagno di Serena Rossi, Davide Devenuto. I due si sono conosciuti sul set di Un posto al sole nel 2008 e hanno un bambino, Diego, di quattro anni. Mina Settembre è stata l’occasione per lavorare di nuovo insieme. “È stato bello ritrovare Davide e passare del tempo con lui anche sul set, dove comunque siamo impegnati tutto il giorno. Detto questo, nella serie lui è sposato con la mia migliore amica ed era imbarazzante e innaturale per me baciare altri partner, ma ne abbiamo sempre riso. Sono stati giorni che hanno fatto bene alla coppia“.

Mina Settembre, secondo l’attrice, le somiglia molto, infatti la Rossi confessa: “Anche per me l’umorismo è fondamentale. Sono autoironica, nonostante sia anche un pelino – solo un pelino – permalosa. A casa nostra si ride moltissimo, grazie soprattutto a Davide”.