0 Facebook Giornata in famiglia per Tony e Tina, non manca la frecciatina: “Le persone inutili” Spettacolo 22 Febbraio 2021 12:52 Di redazione 1'

Tony e Tina Colombo dopo essere rientrati dalle Maldive si stanno godendo splendide giornate in famiglia a Dubai. Con loro ci sono due figli della Rispoli, Mary e Nicola. La domenica negli Emirati Arabi si è aperta con una gara in go kart su un circuito da corsa, in cui si sono sfidati il cantante neomelodico e il figlio di Tina.

Le domenica a Dubai di Tony e Tina Colombo

A vincere è stato Tony che si è aggiudicato il primo posto, mentre il figlio di Tina è arrivato secondo. Come sempre lady Colombo ha documentato tutto sui social. La famiglia ha poi trascorso la serata fuori, probabilmente al ristorante. Nonostante la felicità della giornata, nelle storie di Tina non è mancato un riferimento alle critiche e agli attacchi ricevuti.

Così tra una dedica d’amore e una sponsorizzazione, non è mancata una ‘frecciatina’ alle ‘malelingue’. La Rispoli ha infatti condiviso un messaggio: “Ricorda che le persone ‘inutili’ hanno bisogno di sminuire gli altri per sentirsi migliori”. Alle parole la Colombo ha aggiunto il suo personale commento: “Esatto”.