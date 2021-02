0 Facebook Belen Rodriguez, il dramma: “Incinta di Antonino per sbaglio, ho perso il bambino. Ora una femminuccia” Spettacolo 19 Febbraio 2021 17:32 Di redazione 2'

Attesissima l’intervista di Belen Rodriguez che si racconta a Silvia Toffanin. La puntata di Verissimo andrà in onda sabato pomeriggio, intanto, già sono trapelate indiscrezioni sulle rivelazioni della show girl.

La confessione di Belen sulla precedente gravidanza

La Rodriguez ha parlato della sua gravidanza, confessando il nome della bambina che aspetta da Antonino Spinalbese, si chiamerà Luna Marie. Ha raccontato quanto è innamorata del suo attuale compagno, ma ha confidato anche i motivi della rottura con Stefano De Martino. E’ arrivata poi una confessione che fino a questo momento nessuno conosceva, prima di questa gravidanza, Belen era già rimasta incinta di Antonino, ma purtroppo ha avuto un aborto spontaneo.

Quando ha avuto Belen un aborto

“Ero rimasta incinta per sbaglio. Quando io e Antonino lo abbiamo scoperto eravamo basiti che fosse accaduto. Non ce lo aspettavamo, anche perché era veramente troppo presto, ma poi abbiamo capito che non era così male perché eravamo follemente innamorati – E prosegue – Purtroppo dopo quattro giorni ho perso il bambino. Siamo stati malissimo. Questo ci ha fatto capire però che desideravamo tantissimo un figlio. Fortunatamente, il mese dopo è arrivato”, queste le parole della Rodriguez.