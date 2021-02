Folla sul lungomare di Napoli, transenne per evitare l’ingresso: non si può più accedere

Transennato a Napoli il marciapiede che da piazza Vittoria va verso Santa Luci. A causa del progressivo aumento di persone sul lungomare, a poche ore dal passaggio della Campania alla zona arancione . Viene interdetto l’accesso al lungomare consentendo solo l’uscita di chi si trova già all’interno dell’area che comprende i locali.

La misura, concordata in occasione di un tavolo tenuto nei giorni scorsi in Prefettura, serve ad evitare assembramenti. A far rispettare il blocco polizia, carabinieri, guardia di finanza, polizia municipale e protezione civile.

Fin dal mattino locali del lungomare presi d’assalto, traffico sostenuto e villa comunale con tante famiglie e bambini in maschera per un ultimo scampolo di Carnevale.