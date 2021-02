0 Facebook Strage in famiglia: papà strangola e uccide il figlio piccolo, poi si toglie la vita News 20 Febbraio 2021 17:04 Di Fabiana Coppola 1'

Altra strage familiare colpisce Castello di Godego. Un uomo ha ucciso il figlio piccolo per poi togliersi la vita con un coltello. Il papà è un trevigiano di 43 anni, Egidio Battaglia, il figlioletto Massimiliano – che aveva solo 2 anni e mezzo – è stato strangolato.

Il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio in piazza Città di Boves a Castello di Godego. A trovare i corpi senza vita è stato il nonno, che ha chiamato i carabinieri. La madre, in quel momento, era fuori casa: al rientro è stata soccorsa per il forte choc.

Sul posto anche la pm Mara De Donà che coordina le indagini.