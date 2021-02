0 Facebook Belen e il matrimonio con Antonino, sulla fine con Stefano rivela: “Tanto dolore” News 20 Febbraio 2021 18:20 Di redazione 2'

Silvia Toffanin, durante il corso della lunga intervista di Belen Rodriguez a Verissimo, ha infine chiesto alla modella se nutra il desiderio di ri-sposarsi e soprattutto se in questo momento può farlo. “Potresti sposarti? Parlo a livello burocratico”, ha domandato la conduttrice. “Qualche mese ancora e sì. Sono dell’idea di sposarmi tutti i giorni, però a livello burocratico poi, come mi è già successo, ci finiscono di mezzo avvocati e altro. Si all’idea del matrimonio, no a quella di un contratto”, la chiosa della Rodriguez. La donna ha parlato della fine del matrimonio con De Martino come di qualcosa di concluso, la fine dell’amore, ma ha confessato: “C’è stato tanto dolore”.

La donna ha sposato Stefano De Martino e i due non hanno mai divorziato quindi dovrebbero portare a termine il percorso per poter poi intraprendere una nuova vita separati. L’argentina ha definitivamente voltato pagina infatti è incinta del nuovo compagno, Antonino Spinalbese che lei definisce il suo “per sempre”. De Martino al momento, a parte numerosi flirt attribuiti dal gossip, pare non sia legato sentimentalmente a nessuna donna.

L’intervista sui figli: Santiago e Luna Marie

Belen Rodriguez è già mamma di Santiago, 7 anni, nato dall’amore con l’ex marito Stefano De Martino. Lei e il conduttore e ballerino, dopo una prima separazione, erano tornati insieme, per poi lasciarsi nuovamente nel 2020. Quindi, l’incontro inaspettato con Antonino Spinalbese, hair stylist che vive a Milano e con cui è stato un vero colpo di fulmine. In studio a Verissimo, Belen si è detta certa che la loro favola durerà per tutta la vita. Adesso i due aspettano la secondogenita dell’argentina, nascerà in estate e si chiamerà Luna Marie.

“Avevo smesso di credere nell’amore. Oggi voglio che duri per sempre, non troverò mai più una persona come Antonino”.