0 Facebook Belen a Verissimo, il dettaglio del viso non sfugge: bufera sulla showgirl News 20 Febbraio 2021 17:41 Di redazione 1'

Belen Rodriguez è apparsa radiosa a Verissimo, per l’intervista esclusiva a Silvia Toffanin. Oservando i primi piani della modella, in tantissimi su Twitter hanno sostenuto che il suo labbro superiore sia stato ritoccato con la chirurgia plastica.

Le labbra dell’argentina sono apparse molto gonfie. Insomma non si può proprio nascondere la mano del chirurgo sul viso della donna.

L’intervista sui figli: Santiago e Luna Marie

Belen Rodriguez è già mamma di Santiago, 7 anni, nato dall’amore con l’ex marito Stefano De Martino. Lei e il conduttore e ballerino, dopo una prima separazione, erano tornati insieme, per poi lasciarsi nuovamente nel 2020. Quindi, l’incontro inaspettato con Antonino Spinalbese, hair stylist che vive a Milano e con cui è stato un vero colpo di fulmine. In studio a Verissimo, Belen si è detta certa che la loro favola durerà per tutta la vita. Adesso i due aspettano la secondogenita dell’argentina, nascerà in estate e si chiamerà Luna Marie.

“Avevo smesso di credere nell’amore. Oggi voglio che duri per sempre, non troverò mai più una persona come Antonino”.