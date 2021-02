0 Facebook Napoli, folla di giovani cantano e ballano ai Quartieri Spagnoli: tutti senza mascherina News 20 Febbraio 2021 18:30 Di Fabiana Coppola 1'

Quartieri Spagnoli Covid Free. Sono giunte in redazione immagini di tantissimi giovani presenti nei violetti di Napoli per festeggiare questo ultimo giorno in zona gialla.

Ballano, cantano, prendono aperitivi e rigorosamente senza mascherina. Nessuno si preoccupa di poter contrarre il Covi, nonostante l’aumento die contagi, la pericolosità delle varianti e la decisione di rendere la Campania zona arancione a partire da domani, domenica 21 febbraio.

Anche questa mattina il lungomare di Napoli e le spiagge della città e delle vicine Pozzuoli e Miseno sono stati letteralmente invasi da migliaia di persone intente a godere della bella giornata di sole e dell’ultima di apertura di bar e ristoranti. Da domani cambia di nuovo tutto e sarà consentito solo l’asporto.