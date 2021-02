0 Facebook Morte Cutolo, compare un annuncio funebre a Ottaviano: “Serenamente si è spento” Cronaca 19 Febbraio 2021 21:01 Di redazione 1'

Ancora incerte le modalita’ e i tempi della sepoltura di Raffaele Cutolo, il boss della nuova camorra organizzata morto lo scorso 17 febbraio a Parma, dove era detenuto in regime di 41 bis. Ed oggi ad Ottaviano, terra natale del “professore”, e’ stato affisso, nei pressi del cimitero che dovrebbe ospitare le spoglie, un manifesto funebre che ne annuncia la morte con la dispensa dalle visite, “a causa dell’emergenza covid”.

Annuncio funebre per Raffaele Cutolo

“Serenamente si e’ spenta, all’eta’ di 79 anni, la cara esistenza di Raffaele Cutolo, detto ‘e Monache – si legge sul manifesto funerario – ne danno il triste annuncio la moglie Immacolata Iacone, la figlia Denyse, il fratello Pasquale, la sorella Rosetta, nipoti e parenti tutti. A causa dell’emergenza covid, si dispensa dalle visite”.

I funerali, per decisione del Prefetto, non saranno celebrati in forma pubblica.