Niente funerali per Raffaele Cutolo: la moglie e la figlia attendono la salma News 19 Febbraio 2021

Sabato pomeriggio, dopo l’autopsia richiesta dal pm di Parma, dove è morto in carcere Raffaele Cutolo, la salma del boss della Nco sarà consegnata ai familiari. La moglie Immacolata Iacone e la figlia Denise sono in attesa davanti alla camera ardente per avere la salma e riportarla ad Ottaviano.

Il rito funebre del boss 79enne dovrebbe tenersi tra domenica e lunedì prossimo nella cittadina all’ombra del Vesuvio. Nessun funerale, ma ci sarà una benedizione e la sepoltura nel cimitero cittadino con partecipazione riservata a pochi familiari. Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, si attende la decisione del Prefetto di Napoli.

Ottaviano ha sempre omaggiato l’ex boss della Nco. Soprattutto le persone anziane si dicono liete di aver conosciuto Cutolo. Il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli parla addirittura di 10.000 omaggi sui social.