Barbara D’Urso ha un rapporto attivo con i suoi followers sui social. La regina di canale 5 pubblica qualsiasi momento della sua vita quotidiana, dal più allegro al più triste. Forse è per questo che è così amata dal pubblico, per la sua sincerità e per mantenere un filo diretto con chi la segue.

La foto di Barbara D’Urso con il suo papà

Nell’ultimo post ha pubblicato un ricordo che ha commosso tutti. Una foto con il padre Rodolfo e la scritta: “Manchi”. Molti i commenti all’immagine, in tanti hanno notato soprattutto la somiglianza di Barbara D’Urso con il suo papà. “E’ pazzesco sei uguale”, “Lo stesso viso, impressionante”.

C’è poi chi ha voluto sottolineare la bellezza della D’Urso in versione acqua e sapone: “Come sei bella in tuta e senza trucco”. Insomma, l’ultimo post di Barbara D’Urso ha fatto boom di like, un po’ come gli ascolti dei programmi da lei condotta.

Il post di Barbara D’Urso