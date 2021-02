0 Facebook Morte di Cutolo, l’avvocato Aufiero: “L’ho incontrato, non mi ha riconosciuto. Non era Riina o Provenzano, 41bis una barbarie” Intervista all'avvocato di Raffaele Cutolo Gaetano Aufiero. Il legale ha parlato del regime del carcere duro che ha rappresentato una condanna a morte Cronaca 18 Febbraio 2021 18:57 Di Andrea Aversa 2'

“Mi hanno chiamato dal carcere per comunicarmi la notizia. Cutolo si trovava in ospedale. Purtroppo è stata una notizia che aspettavamo, lunedì avevamo saputo che le sue condizioni di salute erano gravemente peggiorate“, lo ha detto l’avvocato Gaetano Aufiero contattato da VocediNapoli.it.

“L’ultima volta che l’ho visto è stato lo scorso mese di agosto – ha continuato Aufiero – Sono stato a colloquio cinque minuti. Neanche mi aveva riconosciuto“. Non è un mistero, infatti, che Raffaele Cutolo fosse da tempo gravemente malato.

“È questo l’aspetto che più mi rammarica dal punto di vista umano e professionale – ha proseguito Aufiero – Rispetto a quelle che erano le sue patologie, sia fisiche che mentali, Cutolo sarebbe dovuto uscire dal carcere. Non per generosità, ma legge“.

E invece, “Ad ottobre il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato la nostra richiesta – ha affermato Aufiero – Guardi le parla una persona che non è contraria al 41bis per principio. Ma rispetto alla vicenda di Cutolo si è trattato davvero di una barbarie“.

“Come si fa a dichiarare che Cutolo fosse in grado di comunicare con l’esterno? – ha dichiarato Aufiero – Stiamo parlando di una persona incapace di intendere e di volere, che non parlava e non ascoltava. Che non riconosceva chi gli stava di fronte ed era impossibilitato persino ad alzarsi dal letto”.

L’avvocato ha poi concluso: “Cutolo non era come Salvatore Riina o Bernardo Provenzano. Nessuno ha avuto la stessa storia di Cutolo. Quest’ultimo è stato detenuto per più di 50 anni di cui più di 30 trascorsi al 41bis, in totale isolamento“.

