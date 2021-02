0 Facebook Com’è morto Raffaele Cutolo, le parole del legale: “Complicazioni legate a una polmonite” News 17 Febbraio 2021 21:15 Di redazione 2'

E’ morto all’età di 79 anni Raffaele Cutolo, boss della nuova camorra organizzata. Noto con il nome del professore, era detenuto nel carcere di Parma in un reparto sanitario.

Com’è morto Raffaele Cutolo, le parole del suo legale

Cutolo soffriva da anni di diverse patologie. Il 19 febbraio scorso, per una crisi respiratoria, era stato portato d’urgenza in ospedale sempre a Parma. Qui gli fu diagnosticata una polmonite bilaterale, con l’aggravamento anche di altre patologie, come il diabete e una disfunzione delle vie urinarie. “Raffaele Cutolo era ricoverato da diversi mesi nell’ospedale di Parma ed è morto per le complicazioni legate ad una polmonite a cui si è associata una setticemia del cavo orale. Purtroppo era da due giorni in choc settico e non ce l’ha fatta”. A dirlo a LaPresse è l’avvocato Gaetano Aufiero.

I funerali di Raffaele Cutolo

“Le esequie – ha aggiunto il legale – si svolgeranno in forma privatissima ad Ottaviano”, paese natale di Cutolo. L’avvocato Aufiero, dopo aver appreso la notizia dal carcere di Parma, ha “sentito un nipote di Raffale Cutolo – ha spiegato – e ho cercato di mandarlo a casa dalla moglie, in modo che non apprendesse della morte del marito dalla televisione, ma purtroppo – ha concluso – temp di aver fallito”.

Il suo legale aveva chiesto la possibilità di permettergli gli arresti domiciliari o in una struttura specializzata proprio per le sue condizioni sanitarie e l’emergenza del Covid.