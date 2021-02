0 Facebook E’ morto Raffaele Cutolo, il boss fondatore della Nuova camorra organizzata era in carcere a Parma Cronaca 17 Febbraio 2021 21:03 Di redazione 2'

E’ morto all’eta’ di 79 anni Raffaele Cutolo. Il boss mafioso, fondatore della Nuova camorra organizzata, era ricoverato nel reparto sanitario detentivo del carcere di Parma.

E’ morto Raffaele Cutolo

L’ex boss era malato da tempo, negli ultimi mesi è stato protagonista dell’accesa polemica riguardo alla possibilità di consentire l’uscita dal carcere dei detenuti malati, per permettere una detenzione domiciliare o in una struttura specializzata. Il professore soffriva da tempo di diverse patologie.

LEGGI ANCHE: L’INTERVISTA A CUTOLO ‘L’INCONTRO CON RIINA’

Le parole della moglie

La moglie aveva lanciato qualche mese fa accuse pesanti: “Vogliono ammazzare mio marito. Non ci danno informazioni sulle sue reali condizioni di salute, si sono limitate a dire che è finito in ospedale solo per qualche colpo di tosse, cosa poco credibile. L’ultima volta che l’ho visto, al colloquio mensile, era spento, indifferente, incapace di qualsiasi reazione emotiva. È la prima volta che accade dopo tanti anni di detenzione. Vogliono uccidere Cutolo, vogliono sbarazzarsi di lui, come hanno fatto per Riina, Fabbrocino, Provenzano: vogliono farlo uscire morto dal carcere”, queste le parole della Signora Immacolata a Il Mattino.