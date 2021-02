0 Facebook Festa al ristorante a Torre Annunziata interrotta dalla Polizia: era il compleanno di ‘Papusciello’ Cronaca 17 Febbraio 2021 20:47 Di redazione 1'

In barba a tutte le misure anti-Covid in vigore, e incurante della decisione del sindaco di procedere a chiusure mirate a causa degli oltre novecento casi ancora attivi in citta’, aveva deciso di festeggiare il proprio compleanno in un locale di Torre Annunziata.

Interrotta festa di compleanno di Papusciello

A ”rovinare” il momento clou al festeggiato, e al titolare dell’attivita’, gli agenti del locale commissariato di polizia, arrivati a interrompere la festa a ridosso del taglio della torta. I poliziotti, che sarebbero stati richiamati da alcuni cittadini, hanno proceduto ad identificare e multare tutti i presenti alla festa, quasi cinquanta persone. Stessa sorte e’ toccata al titolare del locale che si trova in via Vittorio Veneto, che ora potrebbe anche essere costretto a sospendere le attivita’ per cinque giorni.

Secondo quanto riferito da Il Mattino, il festeggiato sarebbe stato Antonio Gemignani, 43enne noto sul web con il nome di Papusciello. A tradirlo sarebbero stati, oltre alle chiamate dei vicini, numerosi video pubblicati sul Tik Tok, che riprendevano i festeggiamenti.