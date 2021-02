0 Facebook Stefano dà lezioni di napoletano a Santiago, il video è da applausi News 15 Febbraio 2021 16:36 Di redazione 1'

Stefano De Martino e il piccolo Santiago conquistano migliaia di like su Tik Tok. Il ballerino napoletano ha deciso di condividere nuovamente un filmato in cui si diverte a dare lezioni in napoletano al figlio, un momento ripreso nel 2018 ma che fa ancora tanto sorridere i tanti followers di De Martino.

Santiago parla in napoletano

Nel video si vede Santiago ripetere alcune espressioni in dialetto, da come si dice quando qualcuno è arrabbiato a quando qualcuno si scoccia. Un siparietto davvero molto divertente, che già all’epoca aveva ricevuto tantissimi like. “Ragazzi io e Santiago lo riproponiamo! Che ne dite? Duettate con noi! #sanvalentino #duetto”, queste le parole di Stefano.

Santiago ha trascorso gli ultimi giorni dal papà Stefano De Martino, mentre Belen Rodriguez ha recentemente dichiarato che con Antonino aspettano un bambino. Un fratellino o una sorellina che terrà sicuramente compagnia al piccolo De Martino.

Il video in cui Santiago parla in napoletano