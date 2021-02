0 Facebook Bufera contro Belen Rodriguez, al quinto mese senza pancia: “Vi spiego cosa mi succede” Spettacolo 15 Febbraio 2021 16:21 Di redazione 1'

Bufera su Belen Rodriguez che ha mostrato il pancino su Instagram, ma le critiche non sono tardate ad arrivare. L’argentina aspetta il secondo figlio dal compagno, Antonino Spinalbese. I due hanno annunciato la lieta notizia i un’intervista esclusiva rilasciata al settimanale “Chi”.

La showgirl è al quinto mese, ma della pancia non c’è traccia. Molti i commenti scettici sulla gravidanza. “La pancia dov’è”, “Troppo magra” e ancora “Hai battuto Chiara Ferragni”.

La 36enne ha voluto spiegare perché sembra non avere alcuna rotondità: “Chiara ha una bellissima pancia, a me deve ancora scoppiare”. Poi ha precisato che a questo stadio della gravidanza, il feto è grande come un limone. Inoltre l’argentina ha anche postato foto della sua alimentazione precisando che non rinuncia alle voglie e agli sgarri, ma che in generale segue un’alimentazione sana per non mettere chili eccessivi.