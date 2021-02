0 Facebook Belen è incinta, arriva la reazione di Stefano De Martino: “E’ molto triste per lei” News 11 Febbraio 2021 09:38 Di redazione 2'

Belen Rodriguez ha annunciato la seconda gravidanza, è incinta del compagno Antonino Spinalbese. Lo scorso marzo la fine definitiva del matrimonio con Stefano De Martino, con il quale ha avuto il primogenito, Santiago. In molti si sono chiesti infatti quale sia stata la reazione del conduttore napoletano. Secondo diverse indiscrezioni, l’ex ballerino di Amici non avrebbe preso affatto bene la notizia.

A conferma di queste prime voci sul partenopeo arrivano alcuni scatti postati dallo stesso su Instagram. Foto che sponsorizzano i pancake, ma che in realtà nascondono uno stato d’animo amaro. La didascalia spiritosa però non convince i fan, che notano un particolare nella foto. “Ha gli molto occhi tristi, si vede”, scrivono gli utenti. E ancora: “Sta giù per Belen, si nota dallo sguardo”. E c’è anche chi gli rivolge un augurio affettuoso: “Ti auguro di essere felice e di diventare presto di nuovo papà anche tu”. Al momento, Stefano non ha risposto ai commenti.

Ricordiamo, a onor del vero, che in conduttore ha da poco perso la nonna alla quale era molto legato. E’ probabile quindi che i suoi occhi tristi siano rivolti alla dolorosa perdita, e non alla gravidanza dell’ex moglie.