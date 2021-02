0 Facebook Rapina in casa, ragazzo di 12 anni spara e uccide un ladro per salvare la nonna Cronaca 15 Febbraio 2021 17:00 Di redazione 1'

Una drammatica vicenda arriva da Goldsboro, in North Carolina (Usa). Nella notte di sabato, intorno all’una, due rapinatori sono entrati nell’appartamento della 63enne Linda Ellis, sparandole a una gamba, nel tentativo di portarle via il denaro.

Il nipote della vittima della rapina, una ragazzo di 12 anni, ha sparato a uno dei due malviventi costringendoli a fuggire. Il ferito, un 19enne di nome Khalil Herring, è stato ritrovato a pochi isolati di distanza ormai esanime ed è morto alcune ore dopo in ospedale per le ferite riportate.

La donna è ricoverata in ospedale, ma le sue condizioni sarebbero buone. Dell’altro rapinatore, invece, si sono perse le tracce. La polizia locale fa sapere di star indagando sul caso. Il gesto è stato accolto da comunità di Goldsboro, come eroico, nei confronti della nonna. Nessun procedimento contro il 12enne che avrebbe agito per legittima difesa.