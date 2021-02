0 Facebook Ci sarà la seconda stagione di Mina Settembre: la protagonista farà una scelta importante Spettacolo 15 Febbraio 2021 12:03 Di redazione 2'

Si è conclusa domenica sera Mina Settembre, la serie tv liberamente ispirata ai romanzi di Maurizio De Giovanni, che ha fatto il boom di ascolti. Protagonista Serena Rossi, che ha letteralmente fatto impazzire il pubblico. All’indomani della conclusione, i telespettatori si chiedono se ci sarà una seconda stagione.

Quando andrà in onda la seconda stagione di Mina Settembre

Mina Settembre 2 si farà, a confermarlo è stato lo sceneggiatore, Fabrizio Cestaro, che in un’intervista a Fanpage ha rassicurato tutti, spiegando che ci sarà la seconda stagione. Resta l’intero cast, che è stato uno degli ingredienti del successo di Mina Settembre. La prima stagione si è conclusa con l’indecisione di Mina, che dopo aver scoperto di avere un fratellastro, frutto della relazione segreta tra la sua migliore amica Irene e il padre deceduto, non decide tra Claudio e Domenico.

Chi sceglierà Mina tra Claudio e Domenico?

La seconda stagione di Mina Settembre si concentrerà sul rapporto di Mina con il defunto padre. Ma vedremo anche la scelta della protagonista tra il suo ex marito e l’affascinante ginecologo. Le riprese cominceranno nel 2021, per cui con molta probabilità la seconda serie andrà in onda nel 2022. Non ci resta che aspettare il prossimo appuntamento.