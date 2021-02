0 Facebook Buone notizie per Serena Rossi, dopo il successo di Mina Settembre l’annuncio ai fan Spettacolo 11 Febbraio 2021 12:02 Di redazione 1'

Serena Rossi, dopo il successo di Mina Settembre e di tante altre esperienze televisive, finisce in prima serata su Rai Uno con un programma tutto suo.

La Canzone Segreta è il nuovo programma TV in onda da venerdì 12 marzo. Saranno cinque le prime serate il venerdì sera. A condurre il programma la bella napoletana. Saranno 7 gli ospiti d’onore presenti nello show a cui sarà riservato un regalo inaspettato. Protagonista del programma basato su un format francese la musica.

Serena Rossi infatti oltre che una brillante attrice, è anche un’ottima cantante e una bravissima conduttrice. Un talento a tutto tondo insomma quello della partenopea che non smette di portare a segno colpi riusciti più che egregiamente. In bocca al lupo anche per questa!