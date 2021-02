0 Facebook Belen annuncia di essere in dolce attesa, attacchi per il tempismo: “Rispetto per Stefano” Spettacolo 10 Febbraio 2021 16:53 Di redazione 1'

Belen Rodriguez aspetta un bambino, la notizia è ormai stata ufficializzata da lei e Antonino Spinalbese, che hanno dato l’esclusiva al settimanale Chi. Il giornale, uscito questa settimana, ha in copertina la show girl argentina con il fidanzato che le tocca il pancino.

Belen è incinta, ma l’annuncio non piace ai fan di Stefano

In tanti hanno fatto gli auguri alla Rodriguez, che si è detta al settimo cielo per questa gravidanza e sente che sarà una femminuccia, ma non sono mancati gli attacchi. Attacchi simili a quelli comparsi nel fine settimana scorsa, quando qualcuno l’ha criticata per aver condiviso immagini della sua vacanza con Antonino mentre Stefano De Martino, suo ex marito, stava vivendo un terribile lutto, la perdita della sua adorata nonna.

Così l’annuncio della gravidanza di Belen Rodriguez sarebbe apparso, a chi critica la show girl, fuori luogo in un momento tanto doloroso per Stefano. Un ‘tempismo’ che non sarebbe piaciuto ai fan del ballerino napoletano, che hanno reclamato a gran voce un po’ di rispetto per lui.