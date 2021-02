0 Facebook Lutto per Stefano De Martino, Belen va in vacanza e posta video con il fidanzato: “Vergogna” Spettacolo 8 Febbraio 2021 17:10 Di redazione 2'

I fan di Belen Rodriguez non perdonano il gesto dell’argentina. Mentre l’ex marito sta vivendo un terribile lutto, ha perso la cara nonna a causa di un incidente domestico, lei va in viaggio con il nuovo fidanzato, Antonino Spinalbese, postando video sui social ironici e sensuali. I follower dell’argentina sono impetuosi contro tale atteggiamento.

La showgirl si troverebbe in Liguria, in compagnia del fidanzato spezzino Antonio Spinalbese e della famiglia di lui. Spinalbese, 25 anni, a Milano è molto conosciuto per essere il parrucchiere dei vip. Per Belen sarebbe inoltre un momento molto particolare: stando ad alcuni insistenti gossip, lei e Spinalbese sarebbero in dolce attesa. Lei si lascerebbe sfuggire ogni tanto qualche indizio sui social, ma senza confermare nulla ufficialmente. Il giornalista Santo Pirrotta su Tv8 giorni fa ha affermato di conoscere anche il sesso del nascituro (una femminuccia) e il nome che la coppia sarebbe orientata a dare alla bimba, ovvero Tabita.

Belen ha pubblicato alcune stories nelle quali non si dimostrava triste per l’accaduto, bensì mostrava la linguaccia ai follower. Un gesto che non è passato inosservato ai seguaci più infimi che hanno subito collegato questo gesto al tragico avvenimento, non curandosi del fatto che i due potrebbero essersi sentiti telefonicamente. Molti sono insorti, arrivando a commentare sotto il suo ultimo post con gravi insulti. Un altro brutto episodio di quello che possono fare i tanti haters che circolano sul web, grazie ai quali per nulla si rischia la gogna mediatica.