0 Facebook Lutto nel mondo del calcio, morto Raffaele Scala giovane difensore campano Campania 10 Febbraio 2021 16:50 Di redazione 2'

Lutto nel mondo del calcio campano, si è spento all’età di 44 anni Raffaele Scala ex difensore del Gladiator. A stroncare l’uomo un infarto nel cuore della notte. Questa mattina quando la madre è entrata nella sua stanza da letto ha provato a svegliarlo ma per Raffaele non c’era già più nulla da fare.

Lutto nel mondo del calcio, morto Raffaele Scala giovane difensore campano

Immediato l’arrivo sul posto dei soccorsi, allertati dalla mamma del calciatore, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che accertarne il decesso. L’uomo, cresciuto nel Napoli, ha giocato anche con Castel di Sangro, Acireale, Battipagliese e Turris. A Santa Maria Capua Vetere arrivò nel 2000 e contribuì alla promozione in Serie C2 2001-2002.. Proseguì con il Gladiator anche nel professionismo ma una squalifica per doping ne minò la stagione, infine tornò nella stagione 2006-2007.

I messaggi di cordoglio

Tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi sui social in queste ore. Sulla pagina Facebook Gladiator 1924, si legge: “E’ venuto a mancare il difensore Raffaele Scala uno dei pilastri difensivi della vittoria del campionato di Serie D 2001/02, riconfermato anche per la stagione successiva in C2. Ritornato a Santa Maria Capua Vetere nella stagione 2006/07 e 2007/08. Alla famiglia le più sentite condoglianze.”, ancora dalla pagina Casa Savoia: “Ci giunge la notizia della scomparsa di Raffaele Scala, calciatore del Savoia durante la stagione 2005-06

Alla famiglia le nostre piu’ sincere condoglianze”.