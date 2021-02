0 Facebook Elisabetta Gregoraci compie gli anni, dolci auguri di Flavio Briatore e festa nella casa di lusso Spettacolo 8 Febbraio 2021 17:23 Di redazione 1'

Oggi è il compleanno di Elisabetta Gregoraci, la showgirl compie 41 anni e ha deciso di festeggiare nonostante il Coronavirus e le restrizioni. Festa nella casa di lusso con palloncini total pink, decine di rose rosse e tre torte personalizzate.

Spicca su tutto la foto con i fiori che, a quanto pare, le hanno inviato i fan. Innumerevoli bouquet di fiori, tra i quali emerge un fascio da un centinaio di rose rosse, mentre la sorella Marzia si è occupata dei dolci, dalle tre diverse torte personalizzate ai marshmallow decorati con il viso di Elisabetta. In casa c’erano il figlio Nathan Falco e i nipoti.

Immancabili gli auguri di Flavio Briatore, ex marito della calabrese. Prima uno scatto di famiglia in piazza San Pietro a Roma con Flavio Briatore, Nathan Falco ed Elisabetta Gregoraci vicini l’uno all’altra, con una didascalia che parlo chiaro: “Noi tre”. Poi gli auguri social inviati dal manager alla ex moglie che in questo momento pare più vicina che mai all’imprenditore da cui si era separata alla fine del 2017.