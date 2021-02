0 Facebook Il fratello di Dayane Mello non si presenta da Barbara D’Urso: “Scusate, non è più voluto venire” Spettacolo 8 Febbraio 2021 10:00 Di redazione 1'

Atteso fino all’ultimo il collegamento di Juliano Mello, fratello di Dayane, a Live Non è la D’Urso. Il ragazzo avrebbe dovuto partecipare alla diretta per parlare del fratello deceduto in un incidente stradale e raccontare che giovane era.

Barbara D’Urso a inizio puntata aveva annunciato che sarebbe intervenuto come ospite Juliano, parlando dell’enorme dolore che ha colpito la famiglia Mello, aveva avvertito i telespettatori che sarebbe stato un momento molto commovente. Poi il colpo di scena, il fratello di Dayane ha preferito non partecipare più.

Perché Juliano Mello non si è presentato da Barbara D’Urso

Il motivo? All’ultimo momento non se l’è sentita di condividere il grande lutto in diretta televisiva. A spiegarlo è stata Barbara D’Urso: “Voi sapete che quando mandiamo i promo è perché abbiamo la certezza della presenza dei nostri ospiti. Purtroppo Juliano all’ultimo momento non se l’è sentita e non ha più voluto intervenire in puntata attraverso un collegamento. Ci ha detto che non se la sente più di apparire in televisione e parlare. Noi ovviamente rispettiamo il suo dolore”.