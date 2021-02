0 Facebook Macerata Campania piange Nella Cerrone, scomparsa a 27 anni a causa di un brutto male Cronaca 8 Febbraio 2021 09:25 Di redazione 1'

Ancora una vittima in quella terra che ne miete troppe. Ancora una giovane strappata alla vita troppo presto. Ancora una morte a causa del male del secolo. Macerata Campana dice addio a Nella Cerrone, scomparsa a 27 anni a causa di una brutta malattia.

Addio a Nella Cerrone

Nonostante la tenacia e il coraggio con cui ha provato a sconfiggere il terribile male, purtroppo non ce l’ha fatta. In tanti la ricordano come una ragazza solare e piena di vita, il suo profilo social e ricco di foto in cui sorride, immagini di viaggi in luoghi meravigliosi circondata da tante persone che le volevano bene.

La notizia della morte di Nella Cerrone ha sconvolto l’intera comunità. Sono moltissimi i messaggi di cordoglio da parte di chi ricorda la 27enne con tanto affetto, da chi non riesce a credere a una simile tragedia e da chi vuole esprimere le più sentite condoglianze alla famiglia in un momento di estremo dolore.