Dayane Mello, la videochiamata per seguire la diretta funebre della veglia del fratello Spettacolo 4 Febbraio 2021

La produzione del Grande Fratello Vip ha dato alla modella la possibilità di seguire in videochiamata la veglia funebre del fratello Lucas, scomparso in un incidente stradale a 27 anni. Globo conferma che nella mattinata di giovedì 4 febbraio, la Mello ha avuto la possibilità di parlare per qualche minuto con il fratello Juliano e con il padre.

Nel corso del daytime del programma, andato in onda oggi ,sono stati trasmessi i momenti immediatamente successivi alla comunicazione ricevuta da Dayane dopo la morte del fratello. La modella è stata informata da sola in confessionale e la produzione ha poi mandato l’amica Rosalinda per confortarla

Ai coinquilini, Dayane ha detto: “Me lo sentivo, perché l’ho sognato proprio questa notte. Ho sognato che andavamo in bicicletta, che eravamo felici. Abbiamo vissuto un momento nostro, eravamo molto felici insieme. Chi lo sa se il suo ultimo pensiero non sono stata io”. “Questa notte alle tre del mattino l’ho sognato ed era stupendo perché ridevamo, ci divertivamo”.

Lucas, fratello 26enne di Dayane Mello, è morto in un incidente stradale la notte tra il 2 e il 3 febbraio 2021. Viaggiava in direzione di casa sua a Lontras, in Brasile, quando la sua auto ha invaso la carreggiata opposta schiantandosi frontalmente contro un camion. Era il fratello minore della concorrente.