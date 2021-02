0 Facebook Dice di aver tradito la moglie con Barbara D’Urso, conduttrice furiosa: “Devo fare una precisazione” Spettacolo 6 Febbraio 2021 22:13 Di redazione 1'

Dopo le dichiarazioni di Memo Remigi, che aveva detto di aver tradito la moglie con Barbara D’Urso, non è tardata ad arrivare la risposta della conduttrice napoletana. Quest’ultima si è indispettita non poco per quanto raccontato dal cantante.

Barbara D’Urso risponde a Memo Remigi

E poiché la D’Urso non è una che le manda a dire, ha risposto a tono a Remigi, smentendo di essere stata con uomini sposati: “Stiamo parlando di più di 40 anni fa. La cosa che non mi piace è che ha detto di aver tradito sua moglie con me. Devo precisare questo perché io nella mia vita, e ho educato in questo modo anche i miei figli, non ho mai avuto una relazione né di un minuto, né di un’ora, né di un giorno, né di quattro anni con un uomo che avesse una moglie che lo aspettava a casa”.



Ora bisognerà comprendere se il cantante deciderà di replicare nuovamente alla conduttrice napoletana. Staremo a vedere.