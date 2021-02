0 Facebook Follia a Torre del Greco, baby bulli inseguono ragazzo e lo picchiano perché gay Torre del Greco 6 Febbraio 2021 22:22 Di redazione 2'

Nuovo video su un episodio di violenza in rete. A pubblicarlo è stato Francesco Emilio Borrelli che ha denunciato quanto accaduto in via Nazionale a Torre del Greco, dove un gruppo di baby bulli ha malmenato un ragazzo, sembrerebbe perché gay.

Ragazzo aggredito a Torre del Greco

“Ci hanno inviato un video che sarebbe stato girato in via Nazionale a Torre del Greco dove si è consumata una vile aggressione, sembra di chiara matrice omofoba, ai danni di un indifeso che oltre ad essere stato rincorso e scaraventato al suolo è stato preso a calci da due squadristi codardi. La vittima ha provato a scappare e urlare ma è stato braccato, e ha dovuto sottostare ai calci degli aggressori. Abbiamo provveduto a girare le immagini alle forze dell’ordine affinché procedano all’identificazione dei due vigliacchi, perché siano denunciati. Episodi del genere sono inaccettabili, sanno di prevaricazione e pregiudizi intollerabili. Niente può giustificare l’esercizio della violenza e della prepotenza, nessuno può decidere deliberatamente di agire a scopo intimidatorio contro altri”, queste le parole di Borrelli.

Il video ha suscitato l’indignazione generale, emblema di una deriva di violenza che si sta facendo sempre più largo tra i giovani.

Il video della violenza