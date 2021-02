0 Facebook Dramma in strada, scontro frontale tra due auto: muore una giovane di 19 anni Cronaca 6 Febbraio 2021 22:03 Di redazione 1'

Sangue sulle strade. Una giovane di 19 anni e’ morta a seguito di uno scontro frontale tra due auto avvenuto tra Aiuole e Arcidosso, in provincia di Grosseto. Tre le persone coinvolte: in gravi condizioni anche un uomo portato con l’elisoccorso Pegaso alle Scotte di Siena.

Incidente mortale, muore 19enne

Un altro uomo e’ stato trasferito, sempre nel nosocomio di Siena, con una frattura alla clavicola. Sul posto i sanitari del 118, due ambulanze e i carabinieri. Purtroppo per la giovane vittima gli operatori non hanno potuto far altro che constatare il decesso.