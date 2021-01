0 Facebook Barbara D’Urso confessa, quanto guadagnano i suoi ospiti: “Vengono sempre” Spettacolo 18 Gennaio 2021 16:45 Di redazione 1'

Barbara d’Urso ha un rapporto molto stretto con i suoi ospiti infatti recentemente ha fatto un chiarimento sul cachet che questi percepirebbero alle sue trasmissioni. La conduttrice ha rivelato che proprio per amicizia ce molti ospiti a Live vengono a titolo gratuito.

Quanto guadagnano gli ospiti di Barbara D’Urso?

“Molti vengono in onda da me gratuitamente o quasi solo per amicizia…”. La conduttrice, dopo aver fatto questo importante chiarimento sugli ospiti di Live Non è la d’Urso su twitter, mettendo così a tacere tutte le malelingue, ha anche dichiarato di essere molto fortunata ad avere così tanti amici: “Mi sento molto fortunata…”.

Successivamente Barbara d’Urso ha anche ribadito: “Conosco così tanta gente perchè ho un sacco di anni…Per fortuna…”. I fan anno apprezzato la sincerità della conduttrice a suon di like e commenti positivi.