La signora del reddito su Tik Tok: "Per colpa vostra sono stata picchiata". E' uno scherzo e il web si infuria Cronaca 5 Febbraio 2021 11:39

La signora del reddito di cittadinanza, nota con il nikname di Very, ha pubblicato una nuova provocazione. Dopo diversi video, il primo dei quali l’ha resa ‘nota’ sul web, ne ha condiviso un altro in cui racconta di essere stata “picchiata dal marito“.

L’ultimo video della signora del reddito

Tutto nasce dal fatto che dopo aver comunicato in un filmato il fatto che il marito recepirebbe il reddito di cittadinanza lavorando a nero, in tanti avrebbero commentato dicendo che il coniuge avrebbe dovuto picchiarla per quello che aveva detto. Una classe di commenti terribile. La signora Very cosa ha fatto? Si è presentata in video con un livido sul volto e un po’ di sangue vicino al naso e ha detto: “Ragazzi buona sera, spero che siete contenti? Avete visto che avete fatto? Avete detto se fossi il marito la picchierei e avete visto? Mi hanno arrestato e mi hanno lasciato”.

Lo scherzo che indigna il web

Poi è scoppiata a ridere e si è iniziata a pulire il viso, lasciando intendere che si fosse truccata. “A me non mi atterrate, potete dire quello che volete”, ha esclamato ridendo. Questo video, ennesima provocazione, è stato bombardato di critiche. In molti hanno trovato di pessimo gusto scherzare sulla violenza di genere, una violenza di cui sono vittime tantissime donne e per la quale ci sono state migliaia di vittime in Italia, l’ultima una giovane di 17 anni, Roberta Siragusa. C’è chi chiede l’intervento immediato di Tik Tok affinché blocchi il profilo di questa signora.