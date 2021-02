0 Facebook Napoli, rimosso il murale dedicato a Luigi Caiafa Rimosso il murale dedicato a Luigi Caiafa. Sia la Polizia di Stato che gli agenti della Polizia locale si sono recati a Forcella Cronaca 5 Febbraio 2021 12:16 Di redazione 1'

È stato cancellato dagli agenti della Polizia locale e della Polizia di Stato il murales comparso nelle scorse settimane in via Sedil Capuano, nel quartiere napoletano di Forcella, e dedicato al giovane Luigi Caiafa, che fu ucciso nel corso di un tentativo di rapina.

L’installazione del murale è stata oggetto di polemiche. Polemiche sono sorte anche per la presenza di numerosi altarini – che sono stati ‘censiti’ in diversi quartieri periferici – ma anche di ‘paletti’ installati per riservare illegalmente le aree di sosta. Il murale di Forcella per il Comune di Napoli era abusivo.

E da Palazzo San Giacomo hanno accertato l’estraneità del condominio. Così oggi si è provveduto “al ripristino dello stato dei luoghi” si legge in una nota, dando “seguito all’indirizzo espresso dalla Giunta De Magistris“.