Signora del reddito di cittadinanza, Borrelli: "Oggi ha ricevuto la Guardia di Finanza" News 4 Febbraio 2021 23:33

Ha fatto il giro del web, oltre che destare scandalo, il video su TikTok di una signora che afferma di avere le capacità perché il marito lavora a nero e percepisce il reddito di cittadinanza.

Secondo quanto riferito dal consigliere Francesco Emilio Borrelli oggi la signora avrebbe ricevuto la visita della Guardia di Finanza per alcuni accertamenti.

“La signora che racconta di aver fregato lo Stato percependo il reddito di cittadinanza pur non avendone diritto dopo la nostra denuncia invece di chiedere scusa continua a fare video cialtroneschi. Dice di essere mamma di 5 figli. Come li farà crescere, cosa insegnerà loro? A fregare il prossimo e fregarsene delle regole prendendosi gioco delle istituzioni e delle persone oneste? In ogni caso ci risulta che proprio oggi ha ricevuto la visita della Guardia di Finanza ed ha come si dice a Napoli “acalata ‘e scelle”. Vedremo cosa emergerà dai controlli” – le parole di Borrelli sul proprio profilo facebook.

Di seguito invece le parole della signora che avevano fatto indignare il web: “Ragazzi buonasera, vorrei dire una cosa. Per chi dice che io prendo il reddito (di cittadinanza, ndr), che mio marito lavora in nero: sì mio marito lavora a nero, qualche problema? E prendo pure il reddito, qualche problema ancora? Sì? Non sono fatti vostri!

Ma fatemi capire: il Governo fino a ora ve l’ha chia**to sempre a quel servizio, vi siete stati sempre zitti e si siete abbassati sempre a pecorina. Ora cosa c’è? Lo sto chia**ndo io in c**o al Governo. Dove sta il problema, eh? Fatemi capire. Ma a poi a voi che ve ne fo**e?

Io ho le capacità, quelle che non avete voi. Avete visto? Io glielo sto chia**ndo in c**o al Governo, chia**teglielo pure voi. Non lo sto chia**ndo in c**o a voi, al Governo lo sto chia**ndo. Mi dispiace per chi lavora e sta a posto e paga tutto, però io non ci posso fare niente“.

La donna ha poi postato un nuovo video in cui mostra una barca di lusso che sarebbe di sua proprietà.