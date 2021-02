0 Facebook La signora del reddito di cittadinanza risponde alle accuse: “La maggior parte delle persone si è offesa” Cronaca 5 Febbraio 2021 17:20 Di redazione 2'

La signora Very risponde agli attacchi su Tik Tok. Dopo il video in cui si è mostrata con un volto livido dicendo che era stata picchiata dal marito, per poi rivelare che si trattava di uno scherzo, in tanti l’hanno accusata di non avere avuto rispetto nei confronti delle donne che sono realmente vittime di violenza di genere.

L’ultimo video della signora del reddito di cittadinanza

Così ha deciso di pubblicare due nuovi video in cui spiega che non voleva offendere nessuno: “La maggior parte delle persone si è offesa per la violenza sulle donne. Io sono la prima contro la violenza sulle donne, ma in tanti mi hanno commentato dicendomi che mio marito doveva picchiarmi. La gente che sta commentando il mio video, dicendo che c’è tanta gente che ha subito violenza, perché non avete risposto ai commenti contro di me? Io sono la prima a essere contraria alla violenza sulle donne”.

In un successivo filmato la signora Very ha ribadito di essere contraria alla violenza sulle donne e ha invitato chiunque n’è vittima a denunciare. Lo scherzo, ritenuto a gran voce di cattivo gusto, ha comunque generato un’accesa polemica.