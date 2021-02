0 Facebook Banda del buco in azione a Napoli, tabaccaio svaligiato in via Arenaccia Cronaca 5 Febbraio 2021 17:27 Di redazione 1'

Torna in azione la banda del buco. Quando questa mattina il proprietario della tabaccheria a Napoli ha aperto la saracinesca, si e’ reso conto di essere vittima di un furto.

Derubato tabaccaio in via Arenaccia

Qualcuno aveva perforato il pavimento ed era sbucato dalle fogne all’interno del suo esercizio commerciale. La ‘banda del buco’ questa volta e’ entrata in azione in via Arenaccia.

Almeno in tre hanno portato via denaro rimasto nella cassa, pacchetti di sigarette, gratta e vinci. Indagini della polizia.