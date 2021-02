0 Facebook “State campando su di me, questa è la mia barca”, la donna del Reddito risponde alle polemiche La donna del reddito risponde. Tanti i video pubblicati dalla nuova 'star' dei social e del web. Ma tantissime anche le polemiche Spettacolo 4 Febbraio 2021 18:58 Di redazione 1'

Continuano a infervorare le polemiche che hanno visto protagonista il nuovo ‘fenomeno’ dei social. Nata su Tik Tok e diventata famosa come La donna del reddito (di cittadinanza ovviamente), la signora in questione sta ‘conquistando’ il web.

Peccato che il messaggio comunicato sia del tutto negativo: il marito percepisce il sussidio nonostante lavori a nero. Inoltre, in alcuni video, La donna del reddito ha anche incitato i suoi ‘fan’ a non pagare le tasse e ‘fregare’ lo Stato.

La donna del reddito risponde

Sulla vicenda si sono pronunciati Gianni Simioli, il Consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli e Luca Abete. Ma la signora ha avuto una risposta per tutti, sempre condita da ironia e ‘simpatia’. In due degli ultimi video la nostra protagonista ha mostrato la ‘sua’ barca ed ha esclamato: “State campando su si me, ma come si fa?!“.