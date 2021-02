0 Facebook Roberta Siragusa è stata bruciata viva: il dettaglio della lingua da fuori conferma la morte per asfissia Cronaca 4 Febbraio 2021 20:47 Di redazione 2'

Roberta Siragusa sarebbe stata bruciata mentre era ancora viva. Dalle prime analisi dell’autopsia emerge la morte per asfissia quindi sarebbe stata prima stordita con un colpo in testa dal suo assassino e poi data alle fiamme mentre era ancora viva. Sul corpo della 17enne, trovata cadavere in un dirupo nelle campagne di Caccamo, in provincia di Palermo, la scorsa settimana, sono questi i primi segni che emergono.

Come riporta il quotidiano La Sicilia, Roberta avrebbe perso i sensi dopo essere stata colpita con violenza al capo, poi il fumo l’avrebbe soffocata. Era ancora viva quando è stato appiccato l’incendio, circostanza che sarebbe stata confermata dal fatto che la lingua della vittima era fuoriuscita dalla bocca, il che si verifica nei nei casi di strangolamento o, come sostengono gli esperti o nei casi di soffocamento.

Proprio oggi ci sono stati i funerali di Roberta nella chiesa Santissima Annunziata di Caccamo. “Basta femminicidio. Basta violenza sulle donne – ha detto il sindaco della cittadina siciliana, Nicasio di Cola. “Desidero parlati dal profondo del mio cuore. Non posso non nasconderti la mia rabbia, lo sgomento lo sgomento per la triste e immaginabile tragedia che sia sottratto così prematuramente e crudelmente alla vita – ha aggiunto -.

Per l’omicidio della ragazza è in carcere il fidanzato Pietro Morreale, 19 anni. Nella sua auto i carabinieri del Ris hanno trovato tracce di sangue. Gli inquirenti sono quasi certi che il ragazzo, dopo aver litigato con Roberta per motivi di gelosia, l’abbia uccisa e poi sia stato aiutato da qualcuno ad occultarne il cadavere. “Non può essere escluso – ha scritto il giudice per le indagini preliminari – che sia stato aiutato nell’operazione successiva relativa all’occultamento delle prove”.