Tina Colombo si è sfogata dopo aver ricevuto una serie di critiche sul suo profilo Instagram. La moglie del cantante neomelodico ha voluto rispondere a tono a tutti coloro l’accusano di ricorrere a Photoshop per ritoccare le sue fotografie in costume.

Le parole di Tina Colombo da Dubai

Da quando lei e Tony si sono trasferiti a Dubai, sono moltissime le foto che Tina pubblica in costume al mare. Se da un lato c’è chi si complimenta con lei, dall’altro non mancano gli haters con i conseguenti attacchi. Così lady Colombo ha zittito tutti con un messaggio piuttosto chiaro: “Vi fate troppi film, io non li guardo nemmeno più, l’ultima volta che ho acceso la tv mio figlio Nicola aveva 8 anni…vivete troppo di fantasia e vi consiglio di vivere di realtà che è molto diversa da quello che scrivete, baci Tina Colombo”.

Nonostante le parole, c’è chi ha continuato a criticarla, così ha risposto nuovamente: “Jamm bell jaaaaa, io sto leggendo più ca**ate in questi giorni ,che in tutta la mia vita. Gesù Gesù è ancora Gesù!“.

