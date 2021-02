0 Facebook Conte fatto fuori e sacrificato, perché l’Italia ha perso il Premier più amato: le colpe di M5S e PD I cittadini si sono schierati al fianco dell'ormai ex Presidente del Consiglio. I 'giochi' di Palazzo che hanno segnato la 'fine' dell'Avvocato Politica 4 Febbraio 2021 17:58 Di Piero De Cindio 2'

Il Premier degli ultimi 20 anni più amato dagli italiani è sopravvissuto a due governi tra loro opposti ma non alla crisi scatenata da Matteo Renzi. L’ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conte non ha trovato i numeri per poter continuare a governare.

La situazione ha costretto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a dover affidare le redini del Paese a Mario Draghi. Dunque spazio ai ‘tecnici’, anche se di altissimo profilo. Eppure sui social e sul web i cittadini non sono affatto contenti.

Nonostante l’insoddisfazione generale nei confronti del Governo Pd–M5S, l’apprezzamento nei confronti di Conte era ed è molto alto. L’Avvocato del Popolo è entrato nel cuore della maggior parte dei cittadini con la sua eleganza e il suo garbo.

Conte sacrificato

Al di là degli errori politici è innegabile che Conte abbia riportato lustro e fiducia all’interno delle istituzioni, da troppi anni umiliati dai cattivi politici. Ma l’avventura dell’ex Premier non è certo finita: lo ha annunciato egli stesso durante l’ultima e breve conferenza stampa.

Anche se il suo appello rivolto alla sua ‘vecchia’ maggioranza potrebbe restare inascoltato. Di fatto sia il Pd che il M5S non sono riusciti a mettere in campo una difesa granitica ed efficace nei confronti del ‘loro’ Primo Ministro.

Quali potrebbero essere le prospettive di Conte? Di sicuro se l’ex Premier decidesse di essere il capo politico dei grillini e magari di una coalizione di centro-sinistra targata Pd–M5S–Leu, darebbe slancio a a questi partiti.

Ma Dem, pentastellati e post comunisti sarebbero pronti a cedere ‘sovranità’ in cambio del consenso maturato da Conte? Una questione molto importante, soprattutto perché segnerà il futuro della sinistra italiana.