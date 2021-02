0 Facebook Nuovo appello di Bossetti dal carcere: “Voglio uscire a testa alta dal carcere” Cronaca 4 Febbraio 2021 18:31 Di redazione 2'

Sono passati 10 anni dalla scomparsa di Yara Gambirasio e Massimo Bossetti continua a proclamarsi innocente. Dopo che lo scorso 13 gennaio la Corte Suprema ha annullato con rinvio le ordinanze con le quali il presidente della Corte d’Assise di Bergamo aveva respinto le istanze dei legali di Bossetti di accedere ai reperti dell’indagine, si attende la nuova pronuncia dei giudici.

Parla l’avvocato di Massimo Bossetti

L’avvocato di Bossetti, Claudio Salvagni, ha spiegato che il suo assistito è fiducioso, ma allo stesso tempo vuole uscire dal carcere a testa alta e non per cavilli giuridici che potrebbero emergere dall’analisi dello svolgimento del processo.

“Massimo Bossetti è molto contento, molto positivo e ha detto ‘io continuo a credere nella giustizia, voglio uscire da quel portone del carcere a testa alta e soprattutto voglio uscire non per un cavillo giuridico, perché magari i miei avvocati hanno trovato i cavilli giusti. Ma voglio uscire perché in nuovi esami attesteranno che quel DNA non è il mio, io non sono Ignoto-1, io non ho mai visto, mai toccato e tanto meno ucciso Yara Gambirasio”, questo l’appello di Bossetti dal carcere.