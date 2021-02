0 Facebook Memo Remigi rivela: “Ho tradito mia moglie con Barbara D’Urso, sono stato cacciato di casa” Spettacolo 4 Febbraio 2021 17:48 Di redazione 2'

Memo Remigi, famoso cantante italiano, ha parlato della sua vita in un memoriale pubblicato da Di Più Tv. Non poteva non citare Barbara D’Urso, con la quale tradì la moglie Lucia Russo, cui era sposato dal 1966, e che è morta all’inizio del 2021. Lui e la conduttrice restarono insieme per quattro anni, nella seconda metà degli anni ’70.

In quel periodo Remigi era già noto mentre Barbara era ai primi passi, debuttò come showgirl Telemilano 58 nel 1977. La differenza d’età creò scalpore, insieme al fatto che Remigi era sposato. Tra il cantante le a D’Urso passano diciannove anni di differenza.

“In tanti anni di matrimonio io ho fatto anche errori clamorosi. Le chiamo ‘scivolate’, ma dovrei dire tradimenti. Nel mondo dello spettacolo ci sono tante di quelle tentazioni che resistere era al di sopra delle mie possibilità. Ero un volto famoso e le mie scivolate finivano sui giornali. La più celebre fu quella con Barbara d’Urso. Lucia mi cacciò di casa, del resto che cosa avrebbe dovuto fare? Così presi un bilocale in affitto per vivere con Barbara: con lei mi sentivo un po’ un papà che cercava di proteggere una giovane fanciulla bella e inesperta. Mia moglie chiese il divorzio, che arrivò nel 1983”.

“Ma con il divorzio non finì il nostro amore”, continua Remigi, che tempo dopo si riconciliò con Lucia Russo. Il matrimonio con la giornalista è terminato solo con il decesso. Lei è morta il 12 gennaio, dopo una lunga malattia. “Lei ha raggiunto un magnifico posto per una lunga e meritata vacanza e, se non dovesse ritornare presto, vorrà dire che prima o poi la raggiungerò anch’io, in quanto, per adesso, ho ancora molte cosa da fare”. Non è l’unico cantante noto nella vita personale della D’Urso che in seguito ha avuto brevi frequentazioni con Miguel Bosé e Vasco Rossi, un lungo e importante amore con Mauro Berardi, padre dei suoi figli Giammauro ed Emanuele, e un matrimonio con il ballerino Michele Carfora finito nel 2006.