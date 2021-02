0 Facebook Bimbo di 2 anni ucciso a Castel Volturno a mani nude: la madre lo aveva lasciato per andare a lavoro Cronaca 3 Febbraio 2021 11:37 Di redazione 2'

L’avrebbe ucciso a mani nude e probabilmente con l’aiuto di un oggetto contundente, sono queste le prime risultanze di un esame esterno effettuato sulla salma del bambino di 2 anni morto a Castel Volturno. Il piccolo è arrivato esamine alla clinica Pineta Grande, portato in braccio dalla madre che ha chiesto ai medici di soccorrerlo. Purtroppo per il bimbo non c’è stato nulla da fare.

Bimbo ucciso a Castel Volturno, il patrigno maltrattava anche la madre

Per la sua morte è stato fermato il compagno della madre, Omar Solo, che dovrà rispondere di omicidio aggravato e maltrattamenti. La madre del piccolo ha raccontato che l’aveva lasciato con il compagno per andare a lavorare. Quando è rientrata, ha trovato il bambino con il volto tumefatto e insanguinato, non respirava. E’ stata la donna, secondo quanto riportato da Edizione Caserta, a indicare l’uomo come colpevole. Ha poi spiegato di essere stata maltrattata anche lei più volte.

Da comprendere cosa abbia scatenato la furia del patrigno, che senza pietà ha colpito più volte il bambino. Sulla salma del piccolo sarà effettuata l’autopsia che chiarirà l’esatta causa del decesso.