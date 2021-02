0 Facebook Scherzo tra amici finisce in tragedia, infilano compressore dietro: 14enne finisce in Rianimazione Cronaca 3 Febbraio 2021 11:48 Di Fabiana Coppola 2'

Un bruttissimo scherzo tra compagni si è trasformato in un terribile incidente. Rischia la vita un ragazzo di 14 anni, ora in Rianimazione, dopo aver subito un gesto osceno da parte degli amici lo scorso venerdì sera.

Nel Cilentano, tre ragazzi di età compresa tra i 12 e i 14, si erano riuniti per passare una serata insieme. Dopo aver mangiato una pizza, i tre amici si sono spostati nel garage di proprietà di uno di loro e hanno iniziato a scherzare. Il gioco ben presto si è trasformato in tragedia. Due di loro a un certo punto della serata hanno puntato la pistola del compressore, presente nel garage, all’altezza del sedere dell’altro amico e hanno soffiato dell’aria, perforandogli così l’intestino.

Il 14enne è stato subito trasportato d’urgenza in ospedale di Vallo della Lucania dove è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione. Gli amici si dicono sotto choc per l’accaduto. Sono stati ascoltati dai carabinieri del comando provinciale di Salerno, ai quali hanno raccontato di non averlo fatto con l’intenzione di provocare danni al 14enne. In corso le indagini alle quali, come riportato da fonti locali, ha preso parte anche la Procura dei Minori, fondamentale sarà ricostruire l’esatta dinamica dei fatti