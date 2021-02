0 Facebook Follia a Castel Volturno, picchia il figlioletto della compagna di due anni e lo uccide: arrestato Cronaca 2 Febbraio 2021 18:37 Di redazione 1'

Bambino di due anni muore per diverse lesioni a Castel Volturno. I carabinieri hanno fermato a un uomo di origine ghanese con l’accusa di aver ucciso il figlioletto della compagna. Il piccolo, stando alle prime ricostruzioni delle forze dell’ordine, dunque, sarebbe stato ammazzato.

Bimbo di due anni ucciso di botte

Il fermo e’ avvenuto dopo che stamani la madre del piccolo, di nazionalita’ liberiana, si era presentata con il bimbo ormai privo di sensi alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno; purtroppo il bambino e’ deceduto per le lesioni riportate. I medici non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso del piccolo.

LEGGI ANCHE: TENTA IL SUICIDIO A POZZUOLI

Il presunto omicida e’ stato fermato su ordine della Procura di Santa Maria Capua Vetere. Sull’accaduto indagano i Carabinieri.